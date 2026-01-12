PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der Cloppenburger Straße

Oldenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der Cloppenburger Straße ein schadensträchtiger Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Hyundai den Dohlenweg und beabsichtigte, nach links auf die Cloppenburger Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines stadtauswärts fahrenden Volvo, der ebenfalls von einem 38-jährigen Oldenburger gesteuert wurde.

Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Hierdurch wurden sowohl der Hyundai als auch der Volvo erheblich beschädigt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Cloppenburger Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen den Unfallverursacher hat die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(39113)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

