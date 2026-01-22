POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Markt;
Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 17.00 Uhr und 20.01.2026, 15.00 Uhr;
Auf Kupfer abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Haus an der Straße Markt Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 16.01.2026, 17.00 Uhr und dem 20.01.2026, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
