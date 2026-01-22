PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Markt;

Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 17.00 Uhr und 20.01.2026, 15.00 Uhr;

Auf Kupfer abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Haus an der Straße Markt Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 16.01.2026, 17.00 Uhr und dem 20.01.2026, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:15

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pkw nach Unfall gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, K17 / Averesch; Unfallzeit: 21.01.2026, 13.15 Uhr; Am Dienstag kam es gegen 13.15 Uhr auf der K17 in Höhe der Bauerschaft Averesch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Kinder leicht verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein Linienbus die Landstraße in Richtung Alstätte. Zeitgleich bog der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw, aus Richtung Averesch kommend, nach links ab und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:10

    POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Burloer Straße / Boumannstraße; Unfallzeit: 21.01.2026, 15.45 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Borken. Die 48-jährige Borkenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Boumannstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Burloer Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Burloer Straße ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:09

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall/ Polizei sucht Zeugen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Niederbruch; Unfallzeit: 20.01.2026, 13.30 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine minderjährige Fußgängerin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die 15-Jährige lief gegen 13.30 Uhr am linken Straßenrand auf dem Niederbruch in Richtung Nordstraße. Der unbekannte Autofahrer fuhr von der Nordstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren