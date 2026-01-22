POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Burloer Straße / Boumannstraße; Unfallzeit: 21.01.2026, 15.45 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Borken. Die 48-jährige Borkenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Boumannstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Burloer Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Burloer Straße ...

mehr