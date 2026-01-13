PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG 62-Jähriger bei Abbiegeunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Am 12.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mangenberger 
Straße und Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem 
Leichtverletzten (62).

Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW i3 die Mangenberger Straße 
in Richtung Kronprinzenstraße. In der Folge bog er nach links in die 
Beethovenstraße ab. Hierbei kam es nach bisherigen Erkenntnissen zum 
Zusammenstoß mit dem 62-Jährigen, der den Fußgängerüberweg der 
Beethovenstraße nutzte. 

Bei der Karambolage und dem folgenden Sturzgeschehen erlitt der 
Fußgänger leichte Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in ein
Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

