Polizei Wuppertal

POL-W: SG 62-Jähriger bei Abbiegeunfall verletzt

Wuppertal (ots)

Am 12.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mangenberger Straße und Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten (62). Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW i3 die Mangenberger Straße in Richtung Kronprinzenstraße. In der Folge bog er nach links in die Beethovenstraße ab. Hierbei kam es nach bisherigen Erkenntnissen zum Zusammenstoß mit dem 62-Jährigen, der den Fußgängerüberweg der Beethovenstraße nutzte. Bei der Karambolage und dem folgenden Sturzgeschehen erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

