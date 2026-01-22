Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pkw nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, K17 / Averesch;

Unfallzeit: 21.01.2026, 13.15 Uhr;

Am Dienstag kam es gegen 13.15 Uhr auf der K17 in Höhe der Bauerschaft Averesch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Kinder leicht verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein Linienbus die Landstraße in Richtung Alstätte. Zeitgleich bog der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw, aus Richtung Averesch kommend, nach links ab und missachtete die Vorfahrt des Busses. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Infolge der Bremsung wurden zwei im Bus befindliche Kinder leicht verletzt. Der dunkelblaue Kleinwagen entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet den Fahrer des Kleinwagens oder weitere Zeugen, sich zu melden beim Verkehrskommissariat in Ahaus, unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell