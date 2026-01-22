PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pkw nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, K17 / Averesch;

Unfallzeit: 21.01.2026, 13.15 Uhr;

Am Dienstag kam es gegen 13.15 Uhr auf der K17 in Höhe der Bauerschaft Averesch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Kinder leicht verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein Linienbus die Landstraße in Richtung Alstätte. Zeitgleich bog der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw, aus Richtung Averesch kommend, nach links ab und missachtete die Vorfahrt des Busses. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Infolge der Bremsung wurden zwei im Bus befindliche Kinder leicht verletzt. Der dunkelblaue Kleinwagen entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet den Fahrer des Kleinwagens oder weitere Zeugen, sich zu melden beim Verkehrskommissariat in Ahaus, unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:10

    POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Burloer Straße / Boumannstraße; Unfallzeit: 21.01.2026, 15.45 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Borken. Die 48-jährige Borkenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Boumannstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Burloer Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Burloer Straße ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:09

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall/ Polizei sucht Zeugen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Niederbruch; Unfallzeit: 20.01.2026, 13.30 Uhr; Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine minderjährige Fußgängerin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die 15-Jährige lief gegen 13.30 Uhr am linken Straßenrand auf dem Niederbruch in Richtung Nordstraße. Der unbekannte Autofahrer fuhr von der Nordstraße ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:50

    POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Engelbert-Sundermann-Straße; Unfallzeit: 21.01.2026, 18.45 Uhr; Einen grauen Opel angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Das Auto parkte Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Schwimmbads an der Engelbert-Sundermann-Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren