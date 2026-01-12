Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 53-Jähriger an der Europabrücke festgenommen: Haftstrafe abgewendet
Kehl (ots)
Am 10. Januar 2026 wurde ein algerischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an der Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro konnte er die angedrohte Haftstrafe abwenden.
