Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 53-Jähriger an der Europabrücke festgenommen: Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am 10. Januar 2026 wurde ein algerischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an der Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro konnte er die angedrohte Haftstrafe abwenden.

