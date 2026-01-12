PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschter Führerschein sowie Betäubungsmittel sichergestellt

Kehl (ots)

Am 9. Januar 2026 wurde einer russischen Staatsangehörigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke die Einreise nach Deutschland verweigert. Bei der Überprüfung ihrer Grenzübertrittspapiere wurde festgestellt, dass ihr französischer Aufenthaltstitel bereits abgelaufen war. Außerdem wurde bei ihr ein totalgefälschter polnischer Führerschein sowie eine geringe Menge Cannabisharz und Kokain gefunden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Konsumcannabisgesetz sowie versuchter unerlaubter Einreise eingeleitet. Die Betäubungsmittel und das gefälschte Dokument wurden sichergestellt. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde die Frau nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

