PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest

Rheinmünster (ots)

Am 9. Januar 2026 nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen ukrainischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Im Rahmen der Kontrolle eines Fluges aus Rumänien kontrollierten die Bundespolizisten den 38-Jährigen.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 45 Tage lange Haftstrafe abwenden.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:02

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschter Führerschein sowie Betäubungsmittel sichergestellt

    Kehl (ots) - Am 9. Januar 2026 wurde einer russischen Staatsangehörigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke die Einreise nach Deutschland verweigert. Bei der Überprüfung ihrer Grenzübertrittspapiere wurde festgestellt, dass ihr französischer Aufenthaltstitel bereits abgelaufen war. Außerdem ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:40

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

    Rottweil (ots) - Am Donnerstagabend (08.01.) wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine Schnellbremsung eines Fernzuges in der Nähe des Haltepunkts Rottweil-Neufra informiert. Das Heck eines geparkten Lkws ragte in den angrenzenden Gleisbereich hinein, sodass eine Schnellbremsung eingeleitet werden musste, um eine Kollision zu ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:44

    BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefährliche Gegenstände sicher

    Offenburg (ots) - Die Bundespolizei hat am Nachmittag des 7. Januars 2026 am Bahnhof Offenburg einen deutschen Staatsangehörigen kontrolliert und gefährliche Gegenstände sichergestellt. Der 44-Jährige trug augenscheinlich gefährliche Gegenstände in der Außentasche seiner Hose mit sich. In der Tasche befanden sich ein Pfefferspray und ein Küchenmesser. Zudem wurde bei dem Mann eine Spielzeugwaffe aus Metall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren