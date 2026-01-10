PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Winterliche Witterung verursachte zahlreiche Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 06:00 Uhr bis Samstag, 
10.01.2026, 05:00 Uhr kam es im Zuständigkeitsbereich des 
Polizeipräsidiums Rostock, infolge der aktuellen winterlichen 
Witterungsverhältnisse, zu einer Vielzahl von 
Verkehrsbeeinträchtigungen sowie Verkehrsunfällen.

Die Einsatzleitstelle Rostock verzeichnete im genannten Zeitraum 
insgesamt 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Davon ereigneten 
sich vier Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen sowie drei 
Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen.

In Crivitz befuhr gegen 14:00 Uhr ein 85-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer mit seinem PKW die B321 aus Richtung Parchim kommend. 
In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, 
überschlug sich in der Bankette und kam auf dem Dach zum Liegen.
Der Fahrzeugführer sowie die 88-jährige Beifahrerin erlitten schwere 
Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in die 
Helios Klinik Schwerin verbracht. Der PKW wurde durch einen 
Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten
5000 Euro.

Auf der Bundesstraße 106 zwischen der Ortschaft Zickhusen und dem 
Kreuzungsbereich Bad Kleinen / Bobitz geriet gegen 21:30 Uhr ein LKW 
aufgrund der bestehenden Straßenverhältnisse quer zur Fahrbahn zum 
Stehen und blockierte diese vollständig. Das Fahrzeug konnte durch 
ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein Sachschaden entstand 
nicht. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle sowie erheblicher 
Schneeverwehungen wurde die B106 ab dem Kreuzungsbereich B104/B106 
bis zur Kreuzung B106 Bad Kleinen/Bobitz durch Einsatzkräfte der 
Polizeihauptreviere Wismar und Schwerin vollständig gesperrt. Die 
Vollsperrung diente der Verhinderung weiterer Gefahren für den 
Straßenverkehr und wurde bis 02:00 Uhr aufrechterhalten.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den
bestehenden Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und 
erhöhte Vorsicht walten zu lassen.

Lea Schmudlach
Polizeikommissarin
Einsatzleitstelle
PP Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

