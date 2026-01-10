Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Winterliche Witterung verursachte zahlreiche Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.01.2026, 06:00 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 05:00 Uhr kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock, infolge der aktuellen winterlichen Witterungsverhältnisse, zu einer Vielzahl von Verkehrsbeeinträchtigungen sowie Verkehrsunfällen. Die Einsatzleitstelle Rostock verzeichnete im genannten Zeitraum insgesamt 30 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Davon ereigneten sich vier Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen sowie drei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen. In Crivitz befuhr gegen 14:00 Uhr ein 85-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW die B321 aus Richtung Parchim kommend. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Bankette und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer sowie die 88-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in die Helios Klinik Schwerin verbracht. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Auf der Bundesstraße 106 zwischen der Ortschaft Zickhusen und dem Kreuzungsbereich Bad Kleinen / Bobitz geriet gegen 21:30 Uhr ein LKW aufgrund der bestehenden Straßenverhältnisse quer zur Fahrbahn zum Stehen und blockierte diese vollständig. Das Fahrzeug konnte durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle sowie erheblicher Schneeverwehungen wurde die B106 ab dem Kreuzungsbereich B104/B106 bis zur Kreuzung B106 Bad Kleinen/Bobitz durch Einsatzkräfte der Polizeihauptreviere Wismar und Schwerin vollständig gesperrt. Die Vollsperrung diente der Verhinderung weiterer Gefahren für den Straßenverkehr und wurde bis 02:00 Uhr aufrechterhalten. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den bestehenden Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Lea Schmudlach Polizeikommissarin Einsatzleitstelle PP Rostock

