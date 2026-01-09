Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg des Kriminalkommissariats Rostock - 1/4 Kg Kokain bei Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden

Rostock (ots)

Bereits seit August 2025 führte das Kriminalkommissariat Rostock umfangreiche Ermittlungen gegen einen 31-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln. Zeugen berichteten dabei, dass aus einem Kiosk heraus mit Drogen gedealt werden soll.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden am Donnerstag, den 08.01.2026, in den frühen Morgenstunden Durchsuchungsmaßnahmen in einem Kiosk in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sowie in der Wohnung des Tatverdächtigen durchgeführt. Grundlage der Maßnahmen war ein zuvor von der Staatsanwaltschaft Rostock beantragter und vom Amtsgericht Rostock erlassener Durchsuchungsbeschluss. An dem Einsatz waren mehrere Kräfte des Kriminalkommissariats Rostock, des Polizeihauptreviers Rostock Reutershagen beteiligt. Unterstützt wurden die Beamten durch einen Rauschmittelspürhund.

Im Zuge der Durchsuchungen konnten die eingesetzten Beamten unter anderem rund 250 Gramm mutmaßliches Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 18.000 Euro sicherstellen. Darüber hinaus wurden mehr als 20.000 Euro Bargeld sowie mehrere Waffen, darunter ein Teleskopschlagstock und Messer, aufgefunden und beschlagnahmt.

