Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW verunfallt auf der BAB19 - Hinweis halbseitige Fahrbahnsperrung
Linstow/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 19, Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow.

Demnach kam ein Fahrzeugführer mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. In der weiteren Folge durchbrach er einen Wildschutzzaun und kam letztlich parallel zur BAB 19 auf einem dort befindlichen Forstweg zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt.

Im Zuge der Bergung muss die Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Das Gespann wurde durch den Vorfall dermaßen beschädigt, dass u.a. Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Diesbezüglich mussten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krakow am See hinzugezogen werden. Angaben zu einem möglichen Sachschaden können gegenwärtig nicht getätigt werden.

Aufgrund der komplexeren Bergung ist eine Angabe zur Dauer der Maßnahmen vor Ort noch nicht möglich. Die Sperrung dauert aufgrund der Fahrzeugbergung derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

