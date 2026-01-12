PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Kehl (ots)

Am 10. Januar 2026 wurde einem albanischen Staatsangehörigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke die Einreise nach Deutschland verweigert. Bei der Kontrolle wurde ein totalgefälschter albanischer Führerschein gefunden, der auf eine andere Person ausgestellt war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise eingeleitet. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren