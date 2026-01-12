Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Kehl (ots)

Am 10. Januar 2026 wurde einem albanischen Staatsangehörigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke die Einreise nach Deutschland verweigert. Bei der Kontrolle wurde ein totalgefälschter albanischer Führerschein gefunden, der auf eine andere Person ausgestellt war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise eingeleitet. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen wurde der 42-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen.

