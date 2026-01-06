Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Autotransporter auf A7 bei Lohfelden: Ursache technischer Defekt

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend hat ein mit Elektroautos beladener Sattelzug auf der Autobahn 7 bei Lohfelden gebrannt. Der dabei entstandene Sachschaden an dem Transporter und einer daneben befindlichen Lärmschutzwand beläuft sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 250.000 Euro. Der Autotransporter aus Litauen war gegen 19:50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, geriet dabei ein Reifen des Anhängers in Brand, weshalb von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen wird. Die Flammen breiteten sich anschließend auf den gesamten Anhänger und vier der insgesamt sechs geladenen Elektroautos aus. Der Fahrer konnte seinen Lkw glücklicherweise rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Während der Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten war die Überleitung von der Autobahn 7 auf die A49 in Richtung Marburg bis etwa 6 Uhr voll gesperrt.

