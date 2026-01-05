Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 19-Jähriger bei Raub im Nordstadtpark verletzt: Unbekannte Helfer als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Das Opfer eines Raubüberfalls wurde am Samstagabend im Nordstadtpark in Kassel ein 19-jähriger Mann. Zwei unbekannte dunkel maskierte Täter hatten ihn plötzlich angegriffen, geschlagen und mit Pfefferspray attackiert, waren aber letztlich ohne Beute geflüchtet. Das Opfer erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Raub ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19:30 Uhr in der Parkanlage auf einem Fußweg zwischen der Fiedlerstraße und dem Haarmannweg. Der 19-Jährige aus Kassel war dort nach seinen Angaben zu Fuß unterwegs, als ihn an der Brücke über die Ahne die beiden entgegenkommenden Männer völlig unvermittelt mit Schlägen und dem Pfefferspray angegriffen hatten. Im weiteren Verlauf stürzte er mit einem der Täter zu Boden. Nachdem die Angreifer vergeblich die Jackentaschen des Opfers durchsucht hatten, dort jedoch die beim Sturz unbemerkt herausgefallene Geldbörse nicht fanden, rannten sie ohne Beute auf dem Haarmannweg in stadtauswärtige Richtung davon. Es soll sich bei den Tätern um zwei 17 bis 20 Jahre alte und etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit normaler Statur und dunklerem Teint gehandelt haben. Einer von ihnen soll schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze getragen haben, während sein Komplize eine weiße Jacke mit Emblem am Arm, eine schwarze Jogginghose und eine graue Mütze trug, so der 19-Jährige.

Die Ermittler des K 36 suchen Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Weiterhelfen könnten insbesondere drei unbekannte Passanten, die dem Opfer nach dem Überfall zur Hilfe geeilt waren. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

