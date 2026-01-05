Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 41-Jährige dank Hinweis aus der Bevölkerung angetroffen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die vermisste 41-Jährige aus Hofgeismar konnte dank eines Hinweises aus der Bevölkerung am heutigen Montagvormittag von einer Streife der Polizeistation Hofgeismar angetroffen werden. Sie benötigte medizinische Versorgung und befindet sich inzwischen in einem Krankenhaus. Eine Zeugin hatte das in der gestrigen Öffentlichkeitsfahndung der Polizei beschriebene Auto der 41-Jährigen im Bereich von Hofgeismar wiedererkannt und sofort den Notruf gewählt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

