Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Außenspiegel von zehn Autos im Stadtteil Wesertor durch unbekannte Täter beschädigt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Im Kasseler Stadtteil Wesertor haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Außenspiegel von insgesamt zehn Autos beschädigt und so einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro verursacht. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie am Dienstag gegen 7:30 Uhr in die Hartwigstraße gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner festgestellt, dass der Außenspiegel seines BMW seit dem Vorabend, gegen 20 Uhr, offenbar abgetreten worden war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten dann fest, dass die Täter scheinbar wahllos noch neun weitere Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller beschädigt hatten. Die Autos waren allesamt auf einem Parkstreifen am Straßenrand abgestellt und wiesen jeweils Beschädigungen an einem der Außenspiegel auf.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel geführt. Wer zur Tatzeit im Bereich der Hartwigstraße verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell