POL-MK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste tot aufgefunden

Iserlohn (ots) - Eine 19 Jahre alte Mendenerin wurde am Montag gegen 13 Uhr an einem Fußgängerüberweg an der Hansaallee angefahren. Der Autofahrer redete kurz mit der Dame, die unverletzt schien, und fuhr dann weiter. Im Nachgang wurde eine Verletzung festgestellt und die Polizei sucht nach dem Fahrer, die Mendenerin ist leicht verletzt worden. Demnach handelt es sich bei dem Pkw um einen blau-grauen Kleinwagen. ...

mehr