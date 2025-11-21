Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste tot aufgefunden
Hemer (ots)
Bezugsmeldung:
Vermisstensuche in Frönsberg vom 21.11.2025, 06:45 Uhr (gelöscht)
Die 43-jährige Vermisste aus Hemer-Frönsberg ist tot. Trotz umfangreicher Suche, bei der mehrfach Polizeihubschrauber, Drohnen, Suchhunde und Hundertschaftskräfte zum Einsatz kamen, konnte die Vermisste nur noch tot im Umfeld der Klinik aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)
