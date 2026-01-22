Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring;

Tatzeit: 21.01.2026, zwischen 19.30 Uhr und 20.20 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Südring in Ramsdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit am gestrigen Mittwoch zwischen 19:30 Uhr und 20:20 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten verschafften sich vier bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt. Hierzu schlugen die Täter eine Fensterscheibe am Eingangstor ein und gelangten so in das Gebäude. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter sollen dunkel gekleidet, sportlich und männlich gewesen sein. Zudem nutzten sie ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mit dem sie zur Tatörtlichkeit fuhren und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Südring beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell