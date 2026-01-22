PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring;

Tatzeit: 21.01.2026, zwischen 19.30 Uhr und 20.20 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Werkstatt eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Südring in Ramsdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit am gestrigen Mittwoch zwischen 19:30 Uhr und 20:20 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten verschafften sich vier bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt. Hierzu schlugen die Täter eine Fensterscheibe am Eingangstor ein und gelangten so in das Gebäude. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter sollen dunkel gekleidet, sportlich und männlich gewesen sein. Zudem nutzten sie ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mit dem sie zur Tatörtlichkeit fuhren und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Südring beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:34

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Vor Pastors Busch; Unfallzeit: zwischen 18.01.2026, 06.00 Uhr und 21.01.2026, 14.00 Uhr; Einen schwarzen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand zwischen dem 18.01.2026, 06.00 Uhr und 21.01.2026, 14.00 Uhr an der Straße Vor Pastors Busch, als der Flüchtige das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und der Fahrertür ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:33

    POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohre entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Markt; Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 17.00 Uhr und 20.01.2026, 15.00 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Stadtlohn. Die Diebe entwendeten von einem Haus an der Straße Markt Fallrohre aus Kupfer. Zu der Tat kam es zwischen dem 16.01.2026, 17.00 Uhr und dem 20.01.2026, 15.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:15

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pkw nach Unfall gesucht

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, K17 / Averesch; Unfallzeit: 21.01.2026, 13.15 Uhr; Am Dienstag kam es gegen 13.15 Uhr auf der K17 in Höhe der Bauerschaft Averesch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Kinder leicht verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein Linienbus die Landstraße in Richtung Alstätte. Zeitgleich bog der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw, aus Richtung Averesch kommend, nach links ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren