Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kasse auf einem Wochenmarkt entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr;

Eine Bargeldkasse auf einem Wochenmarkt entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Unbekannte beobachtete den Stand an der Oststraße und entwendete zwischen 12.45 Uhr und 13.10 Uhr eine Kiste. In dieser befanden sich neben der Bargeldkasse noch Arbeitsmaterial des geschädigten Verkäufers. Videoaufzeichnungen konnten den Dieb aufzeichnen. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beige Winterjacke mit schwarz/ weißem Karo über dem Rücken. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Polizei Bocholt unter der Telefonnummer (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

