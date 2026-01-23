Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kasse auf einem Wochenmarkt entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr;

Eine Bargeldkasse auf einem Wochenmarkt entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Unbekannte beobachtete den Stand an der Oststraße und entwendete zwischen 12.45 Uhr und 13.10 Uhr eine Kiste. In dieser befanden sich neben der Bargeldkasse noch Arbeitsmaterial des geschädigten Verkäufers. Videoaufzeichnungen konnten den Dieb aufzeichnen. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beige Winterjacke mit schwarz/ weißem Karo über dem Rücken. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Polizei Bocholt unter der Telefonnummer (02871) 2990 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell