Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ermittlungen nach Brand
Kierspe (ots)
Samstag, gegen 14.30 Uhr, brannte es in einer Lagerhalle In der Helle. Dabei entstanden am Gebäude und an mehreren Fahrzeugen erhebliche Schäden in bislang nicht bekannter Höhe. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Straße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dill)
