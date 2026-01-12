POL-MK: Ermittlungen nach Brand

Schalksmühle (ots) - Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Dienstag den Stromzähler einer 82-jährigen Schalksmühlerin kontrolliert und im Anschluss einen hohen Geldbetrag dafür verlangt und auch bekommen. Die Geschädigte erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei. Sie berichtete, dass sie einen Elektriker zur Überprüfung ihres Stromzählers benötigt habe. Sie fand im Internet einen Dienstleister. Der schickte ...

mehr