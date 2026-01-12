Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kurz geprüft und teuer berechnet

Schalksmühle (ots)

Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Dienstag den Stromzähler einer 82-jährigen Schalksmühlerin kontrolliert und im Anschluss einen hohen Geldbetrag dafür verlangt und auch bekommen. Die Geschädigte erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei. Sie berichtete, dass sie einen Elektriker zur Überprüfung ihres Stromzählers benötigt habe. Sie fand im Internet einen Dienstleister. Der schickte einen angeblichen Elektriker. Der Mann erschien am Dienstag, leuchtete nach ihren Angaben nur kurz in den Sicherungskasten und verlangte dann mehrere hundert Euro. Die Seniorin bezahlte mit ihrer Debit-Karte. (cris)

