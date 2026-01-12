Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen - Taschendiebe

Menden (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag am Bräukerweg ein Pedelec gestohlen. Sie durchschnitten einen Stahlmattenzaun und konnten so das Fahrrad samt Schloss abtransportieren. Es handelt sich um ein Cube Stereo Hybrid mit weißem Rahmen.

Am Freitag gegen Mittag haben Taschendiebe in Menden zugegriffen. Eine 87-jährige Mendenerin wurde beim Einkaufen in einem Supermarkt am Bösperder Weg bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe ihre Geldbörse gegen 13 Uhr noch in ihrer verschlossenen Umhängetasche gesteckt. Eine halbe Stunde habe sie entdeckt, dass die Tasche offenstand und das Portemonnaie weg war. Während des Einkaufens wurde sie angerempelt, schenkte dieser Begegnung jedoch keine weitere Beachtung. Die Polizei hat den mit abhandengekommenen Ausweis zur Fahndung ausgeschrieben und eine KUNO-Sperrung der Bankkarte veranlasst.

Fast zeitgleich, gegen 13.15 Uhr, bemerkte eine 77-jährige Kundin eines Modegeschäftes an der Unnaer Straße, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Auch sie stellte während des Einkaufs fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und das Portemonnaie herausgenommen wurde.

Der dritte Fall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen oder an anderen Stellen, an denen sich viele Menschen aufhalten. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden, zum Beispiel in der Innentasche der Jacke. Keinesfalls sollte die PIN mit der Bankkarte zusammen ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Täter suchen sofort den nächsten Geldautomaten auf und buchen Geld ab, bevor ihr Opfer den Diebstahl bemerkt hat. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell