Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Klemmbrettbetrüger

Nachrodt (ots)

Mutmaßliche Klemmbrett-Betrüger haben am Freitag auf dem Edeka-Parkplatz in Nachrodt Spenden gesammelt. Ein Zeuge bekam mit, dass ein Sammler mit einem älteren Ehepaar sprach. Die Senioren hatten bereits die Geldbörse herausgeholt. Der Zeuge warnte die Senioren, worauf ihn der Sammler beschimpfte. Als der Zeuge ankündigte, die Polizei zu rufen, stieg der Unbekannte auf den Rücksitz eines schwarzen BMW mit Essener Kennzeichen und fuhr in Richtung Altena davon. Dort auf der Bahnhofstraße konnte die Polizei den Wagen anhalten und kontrollieren. Die drei Insassen bestritten, Leute angesprochen zu haben. Die Polizeibeamten erteilten Platzverweise und schrieben Anzeigen gegen die drei in Herne gemeldeten, 24- bis 28-jährigen Männer wegen Betrugs. (cris)

