PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Klemmbrettbetrüger

Nachrodt (ots)

Mutmaßliche Klemmbrett-Betrüger haben am Freitag auf dem Edeka-Parkplatz in Nachrodt Spenden gesammelt. Ein Zeuge bekam mit, dass ein Sammler mit einem älteren Ehepaar sprach. Die Senioren hatten bereits die Geldbörse herausgeholt. Der Zeuge warnte die Senioren, worauf ihn der Sammler beschimpfte. Als der Zeuge ankündigte, die Polizei zu rufen, stieg der Unbekannte auf den Rücksitz eines schwarzen BMW mit Essener Kennzeichen und fuhr in Richtung Altena davon. Dort auf der Bahnhofstraße konnte die Polizei den Wagen anhalten und kontrollieren. Die drei Insassen bestritten, Leute angesprochen zu haben. Die Polizeibeamten erteilten Platzverweise und schrieben Anzeigen gegen die drei in Herne gemeldeten, 24- bis 28-jährigen Männer wegen Betrugs. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:01

    POL-MK: Pedelec gestohlen - Taschendiebe

    Menden (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag am Bräukerweg ein Pedelec gestohlen. Sie durchschnitten einen Stahlmattenzaun und konnten so das Fahrrad samt Schloss abtransportieren. Es handelt sich um ein Cube Stereo Hybrid mit weißem Rahmen. Am Freitag gegen Mittag haben Taschendiebe in Menden zugegriffen. Eine 87-jährige Mendenerin wurde beim Einkaufen in einem Supermarkt am Bösperder Weg bestohlen. Wie ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 20:45

    POL-MK: Polizeieinsatz wegen Verdachts der Kindeswohlgefährdung

    Menden (ots) - Am heutigen Freitag, kurz vor 15 Uhr , riefen Zeugen die Polizei zur Lendringser Hauptstraße. Dort war ihnen ein für die Witterungsverhältnisse zu leicht bekleidetes Kind aufgefallen, das über die Straße lief. Wie sich herausstellte, gehörte das Kind in die Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses. Die Beamten betraten die Wohnung und fanden fünf ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 13:37

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 09.01.2026, 07:40 Uhr bis 10:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 471 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren