Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeieinsatz wegen Verdachts der Kindeswohlgefährdung

Menden (ots)

Am heutigen Freitag, kurz vor 15 Uhr , riefen Zeugen die Polizei zur Lendringser Hauptstraße. Dort war ihnen ein für die Witterungsverhältnisse zu leicht bekleidetes Kind aufgefallen, das über die Straße lief.

Wie sich herausstellte, gehörte das Kind in die Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses. Die Beamten betraten die Wohnung und fanden fünf weitere Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Kinder alarmierten die Polizisten umgehend den Rettungsdienst und die Stadt Menden. Erziehungsberechtigte befanden sich zunächst nicht vor Ort. Im Verlauf des Einsatzes kehrte die Mutter zur Wohnung zurück.

Alle Kinder wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Einsatzkräfte nicht.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellte diese sicher. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Verdachts der Kindeswohlgefährdung sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Weitere Presseanfragen werden insbesondere vor dem Hintergrund des Jugendschutzes und der zu wahrenden Persönlichkeitsrechte der Kinder bis auf Weiteres nicht beantwortet. (lubo)

