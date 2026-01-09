Hemer (ots) - In Westig haben Unbekannte in der vergangenen Nacht sechs Kellerräume an der Iserlohner Straße geknackt. Sie durchwühlten die Räume und verursachten Sachschaden, nun ermittelt die Kripo. Am Tyrol hat am Donnerstag zur Mittagszeit außerdem jemand mehrere Honiggläser aus einem Straßenverkauf gestohlen, auch hier erbittet die Polizei Hemer Hinweise durch Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

