Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Lösenbacher Landstraße Zeit 09.01.2026, 07:40 Uhr bis 10:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 471 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Lennestraße Zeit 09.01.2026, 11:20 Uhr bis 13:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 694 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde OE Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

    POL-MK: Anzeige nach riskantem Fahrmanöver auf der neuen Rahmedetalbrücke

    Lüdenscheid (ots) - Eine Polizeistreife fuhr gestern Vormittag über die neu freigegebene Rahmedetalbrücke in Richtung Dortmund. Dort fiel den Polizisten ein Auto aufgrund augenscheinlich vorgenommener technischer Veränderungen auf. Die Beamten gaben Anhaltezeichen. Kurz darauf konnten sie durch die Heckscheibe beobachten, wie Fahrer und Beifahrer die Plätze ...

    POL-MK: Kellerknacker und Honigdiebe

    Hemer (ots) - In Westig haben Unbekannte in der vergangenen Nacht sechs Kellerräume an der Iserlohner Straße geknackt. Sie durchwühlten die Räume und verursachten Sachschaden, nun ermittelt die Kripo. Am Tyrol hat am Donnerstag zur Mittagszeit außerdem jemand mehrere Honiggläser aus einem Straßenverkauf gestohlen, auch hier erbittet die Polizei Hemer Hinweise durch Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

