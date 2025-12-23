Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrskontrolle: Roller fährt deutlich schneller als erlaubt

Meisenheim - B 420 (ots)

Bei einer Streifenfahrt weckte der Fahrer eines Zweirades das Interesse der Polizei. Zunächst befanden sich noch weitere Fahrzeuge zwischen dem Roller und der Funkstreife. Hierbei konnte anhand des Tachos eine gefahrene Geschwindigkeit von ca. 45 km/h abgelesen werden. Als sich der Streifenwagen unmittelbar hinter dem Kleinkraftrad befand, fuhr dieses lediglich 25 km/h. Das Gefährt wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen, der Fahrer händigte hierbei eine Prüfbescheinigung aus. Er räumte ein, dass das Fahrzeug schneller als die erlaubte Geschwindigkeit fahren kann.

Folglich wurde ein Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass technisch veränderte Fahrzeuge ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Bremsen, Fahrwerk, Rahmen und weitere wichtige Bauteile sind für die höheren Geschwindigkeiten nicht ausgelegt, wodurch sich der Bremsweg verlängern und die Fahrstabilität negativ beeinträchtigt werden kann. Zudem ist durch eine solche Veränderung der Versicherungsschutz beeinträchtigt. Im Schadensfall kann die Versicherung den Fahrer in Regress nehmen.|JG

