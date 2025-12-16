PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Dienststellen übergreifende Verkehrskontrollen

POL-PILEK: Dienststellen übergreifende Verkehrskontrollen
  • Bild-Infos
  • Download

Lauterecken / Rockenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken

Gemeinsam mit der Polizeiinspektion Rockenhausen führte die Polizeiinspektion Lauterecken am Montag, den 15.12.2025, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr eine Verbundkontrolle durch. An insgesamt drei Kontrollörtlichkeiten im Dienstgebiet beider Dienststellen kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken gemeinsam den Straßenverkehr.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Darüber hinaus sollten die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Aus diesem Grund führten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss zu verhindern.

Insgesamt wurden 85 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten neben Verstößen gegen die Anschnallpflicht auch Mängel an Fahrzeugen sowie Beanstandungen im Bereich der Ladungssicherung festgestellt werden.

Bei einem Fahrzeugführer ergaben sich Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein weiterer Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. In beiden Fällen mussten die Betroffenen ihre Fahrzeuge an Ort und Stelle stehen lassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Für ein Schmunzeln bei den eingesetzten Beamten sorgte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, der kurz vor der Kontrollstelle sein Fahrzeug wendete. Bereits nach wenigen Metern konnte er durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der Mann gab an, dass er gehofft habe, dass die seit zwei Jahren abgelaufene Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs durch sein Manöver von den Beamten nicht entdeckt wird. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:11

    POL-PILEK: Autofahrer stark alkoholisiert

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer, der am Samstagabend in der Saarbrücker Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Nachdem der 64-jährige Fahrer zunächst die Anhaltesignale der Polizei missachtete, wurde er schließlich nach einer kurzen Nachfahrt kontrolliert. Hierbei wurde schnell klar, dass er vor Fahrtantritt ein paar Bier zu viel getrunken hatte. 1,77 Promille ergab ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:03

    POL-PILEK: Fußgängerin angefahren

    Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) (ots) - Am Samstagnachmittag wird in der Straße Hinterau eine Fußgängerin von einem Auto touchiert und verletzt. Der 68-jährige Autofahrer bog in die Straße ab und stieß dort mit der 32 Jahre alten Frau zusammen, die zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht und medizinisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren