Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Ungebetene Gäste auf dem Schulhof

Lauterecken (ots)

Unbekannte Vandalen beschädigten auf dem Schulhof der Grundschule in Lauterecken eine Tischtennisplatte. Diese wurde umgeworfen und hierdurch zerstört. Das Sportgerät war laut Anwohner am Sonntag zu Tageszeiten noch intakt, von daher beschränkt sich der Tatzeitraum auf So., den 21.12.2025 in den Abendstunden bis Mo., den 22.12.2025 gegen 7 Uhr. Der Sachschaden dürfte sich auf mind. 1.000 EUR. Belaufen. Ferner wurde ein Torfeststeller des dortigen Schultores entwendet. Eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung erbrachte bislang keine näheren Hinweise, von daher bittet die Polizei Lauterecken um Mitteilung über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Kontext.|JG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

