Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeige nach riskantem Fahrmanöver auf der neuen Rahmedetalbrücke

Lüdenscheid (ots)

Eine Polizeistreife fuhr gestern Vormittag über die neu freigegebene Rahmedetalbrücke in Richtung Dortmund. Dort fiel den Polizisten ein Auto aufgrund augenscheinlich vorgenommener technischer Veränderungen auf. Die Beamten gaben Anhaltezeichen. Kurz darauf konnten sie durch die Heckscheibe beobachten, wie Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Dadurch kam der Wagen ins Schlingern, touchierte fast die rechtsseitige Leitplanke und fuhr anschließend stark nach links in Richtung der linken Fahrspur. Zum Zeitpunkt des Manövers befand man sich mitten auf der neu gebauten Rahmedetalbrücke. Trotz nur erlaubter 80 km/h, war der Fahrer mit über 100 unterwegs. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Der Fahrer konnte anschließend angehalten werden. Der Grund für den fliegenden Wechsel war schnell gefunden: Fahrer Nummer 1 war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde daher angezeigt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

