Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Halver (ots)

In Halver und Brügge wurden von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos gewaltsam geöffnet, teils wurden Gegenstände aus diesen entwendet. Vier Pkw im Bereich Halverscheid, eines an der Halverstraße und ein Fahrzeug an der Ringstraße waren betroffen. Erbeutet wurden unter anderem ein Portemonnaie und persönliche Gegenstände, am Halverscheid wurde zudem ein Mähroboter aus einer Garage gestohlen. Auch im Beriech Ober Hövel waren die Unbekannten unterwegs, hier wurde in der Nacht auf Donnerstag Werkzeug aus einer Gartenhütte gestohlen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen nun aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise: wer hat in der Nacht etwas beobachtet? Hinweise können an die Wache Halver unter 0235391990 gerichtet werden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell