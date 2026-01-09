PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Halver (ots)

In Halver und Brügge wurden von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos gewaltsam geöffnet, teils wurden Gegenstände aus diesen entwendet. Vier Pkw im Bereich Halverscheid, eines an der Halverstraße und ein Fahrzeug an der Ringstraße waren betroffen. Erbeutet wurden unter anderem ein Portemonnaie und persönliche Gegenstände, am Halverscheid wurde zudem ein Mähroboter aus einer Garage gestohlen. Auch im Beriech Ober Hövel waren die Unbekannten unterwegs, hier wurde in der Nacht auf Donnerstag Werkzeug aus einer Gartenhütte gestohlen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen nun aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise: wer hat in der Nacht etwas beobachtet? Hinweise können an die Wache Halver unter 0235391990 gerichtet werden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:15

    POL-MK: Einbrecher klauen MonitorE

    Plettenberg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch zwei Monitore aus einem Geschäft am Bahnhofsplatz. Sie hebelten eine Hintertür auf und gelangten so ins Innere, nun ermittelt die Kripo. Hinweise erbittet die Polizeiwache Plettenberg. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:14

    POL-MK: Unbekannte zerkratzen Autos

    Iserlohn-Letmathe (ots) - In der Luisenstraße haben unbekannte Täter von Montag auf Dienstag drei Autos zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:14

    POL-MK: Dreister PKW-Diebstahl

    Hemer/Iserlohn (ots) - Einem 54-jährigen Hemeraner wurde gestern, gegen 17.45 Uhr, der Opel Zafira geklaut. Zuvor hatte ein Mann in einem Kiosk an der Hauptstraße um eine Mitfahrmöglichkeit gebeten. Er müsse dringend nach Iserlohn, um jemanden zu treffen. Der Hemeraner habe den Mann bis zur Haltestelle "Corunna" an der Westfalenstraße mitgenommen, so sei es vereinbart gewesen. Der unbekannte Beifahrer habe jedoch nicht aussteigen wollen. Vielmehr habe er das Auto von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren