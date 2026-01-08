Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unbekannte zerkratzen Autos
Iserlohn-Letmathe (ots)
In der Luisenstraße haben unbekannte Täter von Montag auf Dienstag drei Autos zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
