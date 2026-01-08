PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte zerkratzen Autos

Iserlohn-Letmathe (ots)

In der Luisenstraße haben unbekannte Täter von Montag auf Dienstag drei Autos zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

