Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister PKW-Diebstahl

Hemer/Iserlohn (ots)

Einem 54-jährigen Hemeraner wurde gestern, gegen 17.45 Uhr, der Opel Zafira geklaut. Zuvor hatte ein Mann in einem Kiosk an der Hauptstraße um eine Mitfahrmöglichkeit gebeten. Er müsse dringend nach Iserlohn, um jemanden zu treffen. Der Hemeraner habe den Mann bis zur Haltestelle "Corunna" an der Westfalenstraße mitgenommen, so sei es vereinbart gewesen. Der unbekannte Beifahrer habe jedoch nicht aussteigen wollen. Vielmehr habe er das Auto von Innen verriegelt und sei dann auf den Fahrersitz gewechselt und davongefahren, als der Hemeraner ausgestiegen war, um den Unbekannten herauszubitten. Nach dem Auto des 54-Jährigen wird nun polizeilich gefahndet, es handelt sich um einen Opel Zafira in grau mit MK-Zulassung. Der unbekannte Mann wird als etwa 40 Jahre alt, tätowiert und schlank beschrieben. Er habe Jeans, eine dunkle Jacke und eine Wollmütze getragen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hemer und Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell