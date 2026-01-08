PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister PKW-Diebstahl

Hemer/Iserlohn (ots)

Einem 54-jährigen Hemeraner wurde gestern, gegen 17.45 Uhr, der Opel Zafira geklaut. Zuvor hatte ein Mann in einem Kiosk an der Hauptstraße um eine Mitfahrmöglichkeit gebeten. Er müsse dringend nach Iserlohn, um jemanden zu treffen. Der Hemeraner habe den Mann bis zur Haltestelle "Corunna" an der Westfalenstraße mitgenommen, so sei es vereinbart gewesen. Der unbekannte Beifahrer habe jedoch nicht aussteigen wollen. Vielmehr habe er das Auto von Innen verriegelt und sei dann auf den Fahrersitz gewechselt und davongefahren, als der Hemeraner ausgestiegen war, um den Unbekannten herauszubitten. Nach dem Auto des 54-Jährigen wird nun polizeilich gefahndet, es handelt sich um einen Opel Zafira in grau mit MK-Zulassung. Der unbekannte Mann wird als etwa 40 Jahre alt, tätowiert und schlank beschrieben. Er habe Jeans, eine dunkle Jacke und eine Wollmütze getragen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hemer und Iserlohn entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:14

    POL-MK: Schlafender Obdachloser bestohlen

    Lüdenscheid (ots) - Ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde am Dienstagabend zwischen 20-23 Uhr im Vorraum des Bahnhofs bestohlen. Unbekannte nahmen, während er schlief, seinen Portemonnaie-Inhalt an sich, darunter sämtliche Dokumente. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, die an dem fraglichen Abend etwas beobachtet haben. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:15

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - 1. Messstelle Ort Werdohl. Gildestraße FR Gewerbestraße Zeit 07.01.2026, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 23 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:27

    POL-MK: Einbruch in Wohnung

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 3.1. und 6.1., in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kiefernweg ein. Hierfür brachen sie die Balkontür im ersten Stock des Hauses auf. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät alle Interessierten kostenlos zum Thema ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren