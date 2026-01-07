POL-MK: Einbruch in Wohnung

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 3.1. und 6.1., in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kiefernweg ein. Hierfür brachen sie die Balkontür im ersten Stock des Hauses auf. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät alle Interessierten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind telefonisch erreichbar unter 02371/9199-5510 oder -5512. (dill)

