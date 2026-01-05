Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Vandalismus

Menden (ots)

An der Kaiserstraße gab es um Silvester herum Schäden an der Fassade eines Mehrfamilienhauses durch Silvesterraketen. An mehreren Stellen wurde der Putz beschädigt, eine Jalousie hat nun ein Loch. Auch eine Hausbewohnerin, die kurz nach Mitternacht auf ihrem Balkon gestanden hatte, bemerkte später Schäden an ihrer Jacke. Im Laufe der vergangenen Woche hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses am Kiefernweg auf. So gelangten sie in das Innere und konnten Schränke und Schubladen durchwühlen. Nach den ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell