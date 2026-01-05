Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellereinbruch
Hemer (ots)
Unbekannte sind zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Danziger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Gestohlen wurden Bohrmaschinen, eine Handkreissäge sowie Schuhe. (cris)
