Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gesucht

Altena (ots)

In der Nacht zum Samstag zwischen 23.45 und kurz vor 3 Uhr wurden in der Holtzbrinck-Tiefgarage zwei Pkw durchwühlt. Aus einem Golf Plus verschwanden neben Bargeld, Airpods und Ladekabeln auch Schlüssel und Funkfernbedienung, Ausweis, Versichertenkarten sowie diverse Debit- und Kreditkarten. Der oder die Täter setzten eine der Karten umgehend und mehrfach zum Einkaufen ein. An einem Fiat Punto wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem ebenfalls durchwühlten Wagen verschwanden Bargeld, ein Frauenmantel sowie ein Pullover. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der gestohlenen Debitkarten und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 9199-0. (cris)

