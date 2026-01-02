POL-MK: Raketenstart misslungen

Menden (ots) - Von Silvester auf Neujahr wurden mehrere Mülltonnen auf einem Schulhof an der Windthorststraße in Brand gesetzt. Ein Holzzaun fing Feuer, die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. An der Hauptstraße wurde in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr ein Feuerwerkskörper durch zwei Jugendliche in Richtung einer Frau mit Kind (3) abgefeuert. Demnach hätten zwei 16-17Jährige mit schwarzen ...

