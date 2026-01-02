PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raketenstart misslungen

Hemer (ots)

Am Silvesterabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23.20 Uhr zur Kantstraße gerufen. Ein Anwohner hat hier laut Zeugen durch den Startversuch einer Rakete den Brand eines Balkons verursacht, hierbei brannte ein Sichtschutz ab. Die Feuerwehr konnte das Feuer frühzeitig bekämpfen, Schaden am Gebäude oder Verletzte gab es somit nicht. Gegen den Anwohner wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
