Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Raketenstart misslungen
Hemer (ots)
Am Silvesterabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23.20 Uhr zur Kantstraße gerufen. Ein Anwohner hat hier laut Zeugen durch den Startversuch einer Rakete den Brand eines Balkons verursacht, hierbei brannte ein Sichtschutz ab. Die Feuerwehr konnte das Feuer frühzeitig bekämpfen, Schaden am Gebäude oder Verletzte gab es somit nicht. Gegen den Anwohner wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (lubo)
