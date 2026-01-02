Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Knallerwerfer gesucht

Menden (ots)

Von Silvester auf Neujahr wurden mehrere Mülltonnen auf einem Schulhof an der Windthorststraße in Brand gesetzt. Ein Holzzaun fing Feuer, die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise.

An der Hauptstraße wurde in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr ein Feuerwerkskörper durch zwei Jugendliche in Richtung einer Frau mit Kind (3) abgefeuert. Demnach hätten zwei 16-17Jährige mit schwarzen Jacken die Knaller gezielt in ihre Richtung befördert, danach sei man weggelaufen. Verletzt wurde niemand, nun ermittelt die Polizei wegen einer möglichen versuchten gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell