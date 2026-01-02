PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an Schule

Kierspe (ots)

In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter einen Eingang zur Gesamtschule Kierspe. Unter anderem ging das Glas einer Fensterscheibe zu Bruch. Polizeibeamte auf Streife bemerkten den Schaden am frühen Neujahrsmorgen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

