Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Sachbeschädigung an Schule
Kierspe (ots)
In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter einen Eingang zur Gesamtschule Kierspe. Unter anderem ging das Glas einer Fensterscheibe zu Bruch. Polizeibeamte auf Streife bemerkten den Schaden am frühen Neujahrsmorgen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
