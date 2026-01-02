Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Brand durch Böllerwurf
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte Täter warfen in der Silvesternacht, kurz vor Mitternacht, einen Böller in den Eingangsbereich eines Bürogebäudes an der Hauptstraße. Hierdurch entstand Sachschaden an einem Teppich und einer Eingangstür. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill)
