Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckenbrand angezeigt

PTB-Waffe sichergestellt

Plettenberg (ots)

Feuerwerk hat möglicherweise am 30.12., gegen 19 Uhr, einen Heckenbrand an der Ebbecke ausgelöst. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Spaziergänger meldeten der Polizei am 31.12., 17.50 Uhr, zwei Verdächtige, die an der Grünestraße mit einer Schusswaffe hantieren. Die Beamten rückten an, überwältigten die beiden Personen und fanden bei der Durchsuchung eine Schreckschusswaffe. Der Besitzer aus Plettenberg (30) ist nicht in Besitz eines Waffenscheins. Da er und sein Begleiter (21) mit der Waffe hantierten, wurden beide wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Die PTB-Waffe wurde sichergestellt. (dill)

