PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckenbrand angezeigt
PTB-Waffe sichergestellt

Plettenberg (ots)

Feuerwerk hat möglicherweise am 30.12., gegen 19 Uhr, einen Heckenbrand an der Ebbecke ausgelöst. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Spaziergänger meldeten der Polizei am 31.12., 17.50 Uhr, zwei Verdächtige, die an der Grünestraße mit einer Schusswaffe hantieren. Die Beamten rückten an, überwältigten die beiden Personen und fanden bei der Durchsuchung eine Schreckschusswaffe. Der Besitzer aus Plettenberg (30) ist nicht in Besitz eines Waffenscheins. Da er und sein Begleiter (21) mit der Waffe hantierten, wurden beide wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Die PTB-Waffe wurde sichergestellt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:44

    POL-MK: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

    Neuenrade (ots) - In der Silvesternacht, ca. 1.30 Uhr, setzten Unbekannte an der Eichendorffstraße eine Mülltonne mit Feuerwerkskörpern in Brand. Durch die Hitze wurde die Fassade der angrenzenden kommunalen Unterbringungseinrichtung leicht beschädigt. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:42

    POL-MK: Schulfenster eingeworfen

    Werdohl (ots) - Unbekannte Täter warfen vermutlich in der Nacht zum 31.12. eine Fensterscheibe des Schulgebäudes an der Stadionstraße ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Schalksmühle/Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße Zeit 30.12.2025, 07:25 Uhr bis 10:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 249 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren