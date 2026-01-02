Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Schulfenster eingeworfen
Werdohl (ots)
Unbekannte Täter warfen vermutlich in der Nacht zum 31.12. eine Fensterscheibe des Schulgebäudes an der Stadionstraße ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. (dill)
