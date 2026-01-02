Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade
Neuenrade (ots)
In der Silvesternacht, ca. 1.30 Uhr, setzten Unbekannte an der Eichendorffstraße eine Mülltonne mit Feuerwerkskörpern in Brand. Durch die Hitze wurde die Fassade der angrenzenden kommunalen Unterbringungseinrichtung leicht beschädigt. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell