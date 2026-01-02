PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

Neuenrade (ots)

In der Silvesternacht, ca. 1.30 Uhr, setzten Unbekannte an der Eichendorffstraße eine Mülltonne mit Feuerwerkskörpern in Brand. Durch die Hitze wurde die Fassade der angrenzenden kommunalen Unterbringungseinrichtung leicht beschädigt. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:42

    POL-MK: Schulfenster eingeworfen

    Werdohl (ots) - Unbekannte Täter warfen vermutlich in der Nacht zum 31.12. eine Fensterscheibe des Schulgebäudes an der Stadionstraße ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Schalksmühle/Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Schalksmühle-Dahlerbrück, Volmestraße Zeit 30.12.2025, 07:25 Uhr bis 10:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 249 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 07:27

    POL-MK: Diebe stehlen Auto

    Meinerzhagen (ots) - Diebe entwendeten in der Nacht zu Montag in der Hahnenbecke einen grauen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen MK-C5676. Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren