POL-MK: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

Meinerzhagen (ots) - Diebe entwendeten in der Nacht zu Montag in der Hahnenbecke einen grauen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen MK-C5676. Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

mehr