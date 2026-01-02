Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Böllerwurf auf Personengruppe
Herscheid (ots)
Ein unbekannter Täter warf in der Silvesternacht, 00.30 Uhr, "Am alten Schulplatz" einen Böller in eine Personengruppe. Eine Meinerzhagenerin (21) wurde hierdurch leicht verletzt und der Mantel einer 54-jährigen Herscheiderin beschädigt. Zur genannten Zeit hatte sich am Tatort eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen aufgehalten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. (dill)
