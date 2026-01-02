PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Böllerwurf auf Personengruppe

Herscheid (ots)

Ein unbekannter Täter warf in der Silvesternacht, 00.30 Uhr, "Am alten Schulplatz" einen Böller in eine Personengruppe. Eine Meinerzhagenerin (21) wurde hierdurch leicht verletzt und der Mantel einer 54-jährigen Herscheiderin beschädigt. Zur genannten Zeit hatte sich am Tatort eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen aufgehalten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:45

    POL-MK: Heckenbrand angezeigt / PTB-Waffe sichergestellt

    Plettenberg (ots) - Feuerwerk hat möglicherweise am 30.12., gegen 19 Uhr, einen Heckenbrand an der Ebbecke ausgelöst. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Spaziergänger meldeten der Polizei am 31.12., 17.50 Uhr, zwei Verdächtige, die an der Grünestraße mit einer Schusswaffe hantieren. Die Beamten rückten an, überwältigten die beiden Personen und fanden bei der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:44

    POL-MK: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

    Neuenrade (ots) - In der Silvesternacht, ca. 1.30 Uhr, setzten Unbekannte an der Eichendorffstraße eine Mülltonne mit Feuerwerkskörpern in Brand. Durch die Hitze wurde die Fassade der angrenzenden kommunalen Unterbringungseinrichtung leicht beschädigt. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:42

    POL-MK: Schulfenster eingeworfen

    Werdohl (ots) - Unbekannte Täter warfen vermutlich in der Nacht zum 31.12. eine Fensterscheibe des Schulgebäudes an der Stadionstraße ein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren