POL-MK: Brand greift auf Schuppen über

Schlägerei endet im Angriff auf Polizisten

Zigarettenautomat gesprengt

Einbruch in Schule

Lüdenscheid (ots)

Heute, 1.40 Uhr, geriet ein geparktes Auto Im Volksfeld in Brand. Die Flammen schlugen auf ein Holzlager und die Außenfassade eines Schuppens über. Die Feuerwehr löschte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Vor einem Lokal an der Sauerfelder Straße kam es am Neujahrsmorgen, ca. 5 Uhr, zu einer Schlägerei. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung, im Verlauf derer mehrere Lüdenscheider (24-25 Jahre) auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Die Tatverdächtigen wurden von der Polizei des Platzes verwiesen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das vermeintliche Opfer war stark alkoholisiert und ging mit erhobenen Fäusten auf Polizisten los. Er musste überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich weiter mit Schlägen und Tritten. Er wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Drei unbekannte Täter sprengten gestern, 21.10 Uhr, einen Zigarettenautomaten Am Gölling. Hierfür nutzten sie offenbar Feuerwehrskörper. Die Täter entwendeten eine unbekannte Menge an Zigaretten. Ein Zeuge beobachtete die flüchtenden Täter und beschrieb sie wie folgt: männlich, 20-25 Jahre, 170-185 cm groß, schwarz gekleidet, schwarzer Schal vor dem Gesicht. Eine Person war hager, zwei weitere eher schlank. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

Einbrecher hebelten gestern, 3.50 Uhr, die Eingangstür zur Theodor-Heuss-Realschule an der Gustavstraße auf. Dabei lösten sie Alarm aus. Offenbar drangen sie nicht ein und zogen ohne Beute davon. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

In Brügge haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und gestern Nachmittag die Wintergartentür eines Einfamilienhauses an der Volmestraße aufgebrochen. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach Wertsachen, nun bittet die Polizei um Hinweise durch Zeugen. (lubo)

