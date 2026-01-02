PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Toilette deformiert

Halver (ots)

Am Neujahrsmorgen wurde um 8.20 Uhr eine demolierte Baustellentoilette nahe des Berufskollegs in Ostendorf vorgefunden. Offenbar wurde diese, mutmaßlich durch Knallkörper, vollkommen deformiert. Wer Hinweise zur Sache geben kann wird gebeten, die Polizei in Halver unter der 0235391990 in Kenntnis zu setzen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:50

    POL-MK: Knallerwerfer gesucht

    Menden (ots) - Von Silvester auf Neujahr wurden mehrere Mülltonnen auf einem Schulhof an der Windthorststraße in Brand gesetzt. Ein Holzzaun fing Feuer, die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. An der Hauptstraße wurde in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr ein Feuerwerkskörper durch zwei Jugendliche in Richtung einer Frau mit Kind (3) abgefeuert. Demnach hätten zwei 16-17Jährige mit schwarzen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:47

    POL-MK: Sachbeschädigung an Schule

    Kierspe (ots) - In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter einen Eingang zur Gesamtschule Kierspe. Unter anderem ging das Glas einer Fensterscheibe zu Bruch. Polizeibeamte auf Streife bemerkten den Schaden am frühen Neujahrsmorgen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
