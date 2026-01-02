Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Toilette deformiert
Halver (ots)
Am Neujahrsmorgen wurde um 8.20 Uhr eine demolierte Baustellentoilette nahe des Berufskollegs in Ostendorf vorgefunden. Offenbar wurde diese, mutmaßlich durch Knallkörper, vollkommen deformiert. Wer Hinweise zur Sache geben kann wird gebeten, die Polizei in Halver unter der 0235391990 in Kenntnis zu setzen. (lubo)
