Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind über den Jahreswechsel am Grüner Weg eingebrochen. Zwischen 22-00.30 Uhr hebelten sie die Tür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten Bargeld, nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Gegen 4.20 Uhr am Neujahrsmorgen donnerte eine 32-Jährige mehrfach mit einem Einkaufswagen gegen die Schiebetür eines Supermarktes Am Ostbahnhof. Sie wollte sich offenbar gewaltsam Zutritt ins Innere verschaffen, es kam zum Glasbruch an der Tür. Die Dame wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen, nun wird gegen sie wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Zwischen Dienstagmorgen und gestern Morgen haben Unbekannte ein Fahrrad aus dem Keller eines Wohnhauses an der Hardtstraße gestohlen. Sie knackten das Kellerschloss und gelangten so an das Mountainbike - die Polizei bittet um Hinweise. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad von Rockrider mit Roter Aufschrift. Von Montag auf Dienstag haben Unbekannte Bargeld aus einem Sozialkaufhaus an der Leckingser Straße gestohlen. Sie gelangten durch eine Notausgangstür ins Innere und durchsuchten dann den Kassenbereich, die Kripo ermittelt nun in der Angelegenheit. (lubo)

