PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind über den Jahreswechsel am Grüner Weg eingebrochen. Zwischen 22-00.30 Uhr hebelten sie die Tür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten Bargeld, nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Gegen 4.20 Uhr am Neujahrsmorgen donnerte eine 32-Jährige mehrfach mit einem Einkaufswagen gegen die Schiebetür eines Supermarktes Am Ostbahnhof. Sie wollte sich offenbar gewaltsam Zutritt ins Innere verschaffen, es kam zum Glasbruch an der Tür. Die Dame wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen, nun wird gegen sie wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Zwischen Dienstagmorgen und gestern Morgen haben Unbekannte ein Fahrrad aus dem Keller eines Wohnhauses an der Hardtstraße gestohlen. Sie knackten das Kellerschloss und gelangten so an das Mountainbike - die Polizei bittet um Hinweise. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad von Rockrider mit Roter Aufschrift. Von Montag auf Dienstag haben Unbekannte Bargeld aus einem Sozialkaufhaus an der Leckingser Straße gestohlen. Sie gelangten durch eine Notausgangstür ins Innere und durchsuchten dann den Kassenbereich, die Kripo ermittelt nun in der Angelegenheit. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:54

    POL-MK: Raketenstart misslungen

    Hemer (ots) - Am Silvesterabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23.20 Uhr zur Kantstraße gerufen. Ein Anwohner hat hier laut Zeugen durch den Startversuch einer Rakete den Brand eines Balkons verursacht, hierbei brannte ein Sichtschutz ab. Die Feuerwehr konnte das Feuer frühzeitig bekämpfen, Schaden am Gebäude oder Verletzte gab es somit nicht. Gegen den Anwohner wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:50

    POL-MK: Knallerwerfer gesucht

    Menden (ots) - Von Silvester auf Neujahr wurden mehrere Mülltonnen auf einem Schulhof an der Windthorststraße in Brand gesetzt. Ein Holzzaun fing Feuer, die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise. An der Hauptstraße wurde in der Silvesternacht gegen 1.40 Uhr ein Feuerwerkskörper durch zwei Jugendliche in Richtung einer Frau mit Kind (3) abgefeuert. Demnach hätten zwei 16-17Jährige mit schwarzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren