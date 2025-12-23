Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: ausgelegte "Giftköder" in Oberwürzbach
St. Ingbert (ots)
Am 23.12.2025 wurden mehrere sogenannte "Giftköder" in der Hauptstraße in St. Ingbert-Oberwürzbach in der Nähe der Kirche aufgefunden. Dabei wurden durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Scheiben Wurst mit Nägeln und Schrauben versehen. Zu einem Schadenseintritt ist es bislang noch nicht gekommen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell