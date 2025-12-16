Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 16.12.2025 kam es zwischen 18:10 Uhr- 18:28 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums im Grubenweg in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem KFZ. Ein bislang unbekannter Täter trat hierbei mit seinem beschuhten Fuß gegen die Heckklappe eines silberfarbenen Mercedes Vito mit St. Wendeler Kreiskennzeichen. Hierdurch ist ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden.

Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

