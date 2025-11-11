PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenaufruf Möglicher Kinderansprecher: Unbekannter Täter spricht 9-jähriges Mädchen an

Sankt Ingbert (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 gegen 18:10 Uhr, kam es in der Kirchengasse in St. Ingbert hinter der dort befindlichen Kirche zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann ein 9-jähriges Mädchen am Handgelenk ergriff und nach dessen Name fragte. Drei Passanten, ein Junge und zwei Mädchen (vermutlich Jugendliche), wurden auf die Situation aufmerksam und sprachen das Kind an. Nachdem das Mädchen bestätigte, den Mann nicht zu kennen, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Mädchen trug durch das Ergreifen keine ernsthaften Verletzungen davon.

Die Polizei St. Ingbert bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu den drei Passanten, die dem Mädchen geholfen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich, ca. 60-70 Jahre alt -	ca. 170 cm groß -	keine Zähne, 
helle Haut -	dunkelblaue oder schwarze Jacke, graue Wollmütze -	 
sprach Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- KED
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 20:34

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht In der Laabdell in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Am 01.11.2025 im Zeitraum von 08:30-17:30 Uhr kam es In der Laabdell 1, 66386 St. Ingbert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf bislang unbekannte Art und Weise mit der Mauer der Geschädigten, wodurch diese beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 20:32

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach

    St. Ingbert-Rohrbach (ots) - Im Zeitraum vom 03.11.2025, gegen 12:10 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in der Oberen Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den schwarzen Renault Megane mit IGB-Kreiskennzeichen der Geschädigten, wodurch an diesem Sachschaden entstand. Der ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:15

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 6

    St. Ingbert (ots) - Am 03.11.2025 gegen 09:45 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz nach der Grumbachtalbrücke, zu einem größeren Verkehrsunfall mit zum Teil erheblicher Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. Ein 49-jähriger belgischer Fahrzeugführer befuhr dort mit seinem Jaguar die linke Fahrspur und verliert, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zunächst die Kontrolle über sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren