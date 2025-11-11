Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugenaufruf Möglicher Kinderansprecher: Unbekannter Täter spricht 9-jähriges Mädchen an

Sankt Ingbert (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 gegen 18:10 Uhr, kam es in der Kirchengasse in St. Ingbert hinter der dort befindlichen Kirche zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann ein 9-jähriges Mädchen am Handgelenk ergriff und nach dessen Name fragte. Drei Passanten, ein Junge und zwei Mädchen (vermutlich Jugendliche), wurden auf die Situation aufmerksam und sprachen das Kind an. Nachdem das Mädchen bestätigte, den Mann nicht zu kennen, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Mädchen trug durch das Ergreifen keine ernsthaften Verletzungen davon.

Die Polizei St. Ingbert bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu den drei Passanten, die dem Mädchen geholfen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 60-70 Jahre alt - ca. 170 cm groß - keine Zähne, helle Haut - dunkelblaue oder schwarze Jacke, graue Wollmütze - sprach Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

