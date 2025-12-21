Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsgefährdung auf der A 6

St. Ingbert (ots)

Am 20.12.2025 gegen 19:45 Uhr, kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Homburg und St. Ingbert-Mitte zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen schwarzen Porsche mit SB-Kreiskennzeichen. Der Fahrzeugführer führte seinen PKW in Schlangenlinien und verließ hierbei mehrfach seine Fahrspur. Hierbei soll mindestens ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer (weißer VW) gefährdet worden sein, da dieser stark abbremsen musste.

Der Fahrer des Porsche konnte schließlich durch Beamte Polizeiinspektion St. Ingbert angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können oder selbst gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell