PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsgefährdung auf der A 6

St. Ingbert (ots)

Am 20.12.2025 gegen 19:45 Uhr, kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Homburg und St. Ingbert-Mitte zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen schwarzen Porsche mit SB-Kreiskennzeichen. Der Fahrzeugführer führte seinen PKW in Schlangenlinien und verließ hierbei mehrfach seine Fahrspur. Hierbei soll mindestens ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer (weißer VW) gefährdet worden sein, da dieser stark abbremsen musste.

Der Fahrer des Porsche konnte schließlich durch Beamte Polizeiinspektion St. Ingbert angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können oder selbst gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 22:32

    POL-IGB: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht!

    St. Ingbert (ots) - Am 16.12.2025 kam es zwischen 18:10 Uhr- 18:28 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums im Grubenweg in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem KFZ. Ein bislang unbekannter Täter trat hierbei mit seinem beschuhten Fuß gegen die Heckklappe eines silberfarbenen Mercedes Vito mit St. Wendeler Kreiskennzeichen. Hierdurch ist ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden. Wer ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 20:34

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht In der Laabdell in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Am 01.11.2025 im Zeitraum von 08:30-17:30 Uhr kam es In der Laabdell 1, 66386 St. Ingbert, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf bislang unbekannte Art und Weise mit der Mauer der Geschädigten, wodurch diese beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren